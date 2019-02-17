Минибаев взял золото на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

Россиянин Виктор Минибаев стал первым на этапе Гран-при по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в немецком Ростоке. В индивидуальных прыжках с вышки он одержал победу с суммой 483,75 балла.

Следом за ним расположился Сун Юань из Китая (482,95). В тройку лучших также попал украинец Алексей Середа (453,75).

У женщин российский дуэт Ульяна Клюева/Виталия Королева завоевал серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Первыми стали китаянки Юй Оуян и Цзяхань Ху (295,50). Третье место досталось немкам Йетте Мюллер и Талеа Пашель (270,24).