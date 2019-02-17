Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

Риск возникновения раковой опухоли увеличивает чрезмерное употребление сахара. К такому выводу пришли специалисты Онкологического центра имени М.Д.Андерсона в США.

Ученые поставили эксперимент над мышами: одной группе животных давали довольно большое количество сахарозы, другую посадили на крахмальную диету без сахара. В результате выяснилось, что у первой группы наблюдается быстрый рост опухоли, связанный с повышением уровня сахара в крови.

Таким образом, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета, ожирения и болезней сердца, специалисты советуют ограничивать потребление сахара. Сладости они рекомендуют по максимуму заменить фруктами, а столовый сахар — медом, пишет РИА Новости.

Между тем учёные из Института Битсона, который является частью британского Научно-исследовательского центра изучения рака, нашли тип сахара, способный замедлить рост раковых опухолей и усилить эффект химиотерапии.