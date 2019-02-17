Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

Руководство Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, в одном из корпусов которого 16 февраля произошло обрушение перекрытий и кровли, обратилось в Штаб по ликвидации последствий этого ЧП с просьбой провести экспертизу не только пострадавшего здания, но и трех соседних корпусов.

Как сообщается на официальном сайте вуза, речь идет о корпусах номер 1, 3 и 4, расположенных там же, на улице Ломоносова, дом 9. Занятия в этих зданиях решено пока не проводить. Обрушение произошло в корпусе номер 2.

Предполагается, что обследовать учебные корпуса будет служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Она должна дать свое заключение о том, можно ли продолжать там учебный процесс. Университет просит закончить экспертизу 19 февраля, до этого времени занятий в проблемных зданиях не будет.

Перекрытия и кровля во втором корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге обрушились 16 февраля вечером. Жертв и пострадавших нет, были эвакуированы 86 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.