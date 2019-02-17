"Валенсия" с Черышевым не смогла дома обыграть "Эспаньол"

В чемпионате Испании состоялся матч 24-го тура между "Валенсией" и "Эспаньолом". Соперники не смогли выявить победителя. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В составе "летучих мышей" всю игру провел российский полузащитник Денис Черышев.

Хозяева поля владели территориальным преимуществом, однако извлечь из этого выгоды не сумели. В добавленное ко второму тайму время у гостей был удален Хави Лопес.

"Валенсия" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка. "Эспаньол" располагается на 13-й позиции с 29 баллами.

Ранее завершилась встреча между мадридским "Реалом" и "Жироной". "Сливочные" неожиданно уступили на своем поле гостям со счетом 1:2.