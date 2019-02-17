Посольство РФ в Лондоне: появление российского флага в Солсбери - это провокация

В российском посольстве в Лондоне расценили появление российского флага на соборе в английском городе Солсбери как провокацию. Вместе с тем пресс-секретарь российской дипмиссии сообщил, что никакой официальной информации на этот счет у посольства нет.

"Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация", — сказал дипломат, слова которого цитирует ТАСС.

Он напомнил, что инцидент в Солсбери с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии произошел почти год назад, однако британская сторона так и не предоставила никаких доказательств причастности к нему России. Расследование было засекречено, а многочисленные запросы российского посольства — проигнорированы. Поэтому, продолжил дипломат, появление флага РФ на соборе, возможно, является еще одной попыткой ассоциировать Россию с теми "печальными событиями".

О появлении российского триколора на соборе Девы Марии в городе Солсбери сообщили ранее в воскресенье британские СМИ. Полотнище флага было закреплено на строительных лесах (в соборе идет реставрация). Позднее триколор был снят.

Декан Солсбери, преподобный Николай Пападопулос оценил выходку вандалов как "удивительно глупый поступок", который лишний раз напоминает об ущербе, который был нанесен городу в связи с отравлением Скрипалей.