Новости Спорт

Все видео этой рубрики
17 февраля 201923:16

Дубль Малкина принес победу "Питтсбургу" над "Рейнджерс"

eurosport.com

Матчем между "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Пингвины" на своей площадке добились победы со счетом 6:5. В составе хозяев льда дубль оформил Евгений Малкин.

Российский нападающий уже во второй игре подряд забивает по две шайбы. На его счету теперь 61 (18 шайб + 43 передач) очко в нынешнем сезоне.

В составе проигравших россияне Владислав Наместников и Павел Бучневич голевыми действиями не отметились. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 35 бросков по своим воротам.

Сейчас

23:12

В Москву возвращаются морозы

20:10

Дании игиловцы не нужны

19:23

В Чернобыльской зоне загорелся лес

17:53

Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

16:04

Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

14:43

Названа причина обрушения в ИТМО

13:36

На фиолетовой ветке метро пассажир упал на рельсы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

США проводят тренинги по подрывной деятельности в России

США проводят тренинги по подрывной деятельности в России

3 часа назад
Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

Мюнхен: краткость Лаврова, сопротивление Меркель и "нитки" Порошенко

2 часа назад
Венесуэла: день "икс" уже близко

Венесуэла: день "икс" уже близко

2 часа назад
Мексиканцы превратили детище Трампа в аттракцион

Мексиканцы превратили детище Трампа в аттракцион

2 часа назад
США 17 лет "строят демократию" в Афганистане, но все никак

США 17 лет "строят демократию" в Афганистане, но все никак

2 часа назад
Не будет жить в плесени: пенсионерке, оставшейся без крыши над головой, помогут

Не будет жить в плесени: пенсионерке, оставшейся без крыши над головой, помогут

2 часа назад
Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

Онкологи уточнили, что помогает расти раковым опухолям

2 часа назад
Захарова: новости о Скрипале - очередной пример "управляемой утечки"

Захарова: новости о Скрипале - очередной пример "управляемой утечки"

1 час назад
Дании игиловцы не нужны

Дании игиловцы не нужны

2 часа назад
Россиянки победили украинок в матче за бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

Россиянки победили украинок в матче за бронзу на чемпионате Европы по мини-футболу

2 часа назад
Минибаев взял золото на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

Минибаев взял золото на этапе Гран-при по прыжкам в воду в Германии

2 часа назад
Заседание Президиума Госсовета: мозговой штурм для губернаторов

Заседание Президиума Госсовета: мозговой штурм для губернаторов

1 час назад
Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

Руководство ИТМО просит проверить еще три корпуса вуза

1 час назад
На Курилах провели беспрецедентный опрос

На Курилах провели беспрецедентный опрос

1 час назад
Эво Моралес дал эксклюзивное интервью "Вестям недели"

Эво Моралес дал эксклюзивное интервью "Вестям недели"

1 час назад
Порошенко улыбается, а украинцы опять переходят на дрова

Порошенко улыбается, а украинцы опять переходят на дрова

1 час назад
Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

Биатлонист Гараничев не примет участия в смешанной эстафете

2 часа назад
Отказ Науэрт от работы в ООН: няня ни при чем

Отказ Науэрт от работы в ООН: няня ни при чем

3 часа назад
В Чернобыльской зоне загорелся лес

В Чернобыльской зоне загорелся лес

3 часа назад
"Сочи" нанес минскому "Динамо" пятое подряд поражение в КХЛ

"Сочи" нанес минскому "Динамо" пятое подряд поражение в КХЛ

3 часа назад
Инцидент в Мюнхене: Порошенко пренебрег европейскими ценностями

Инцидент в Мюнхене: Порошенко пренебрег европейскими ценностями

3 часа назад
"Жен дубасят, водку пьют": Шнур посвятил Башарову матерный стих

"Жен дубасят, водку пьют": Шнур посвятил Башарову матерный стих

3 часа назад
Система видеопомощи арбитрам стала виновницей скандала в Италии

Система видеопомощи арбитрам стала виновницей скандала в Италии

3 часа назад
УПЦ ожидает захват раскольниками еще двух храмов

УПЦ ожидает захват раскольниками еще двух храмов

4 часа назад
Орешкин – о доходах населения и портрете Улюкаева

Орешкин – о доходах населения и портрете Улюкаева

4 часа назад
Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел

Легкие и тяжелые ранения: на французских полицейских завели 140 дел

4 часа назад
SZ: Меркель будто подменили Путиным

SZ: Меркель будто подменили Путиным

4 часа назад
Российские гимнастки завоевали россыпь наград на домашнем этапе Гран-при

Российские гимнастки завоевали россыпь наград на домашнем этапе Гран-при

4 часа назад
Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

Моравецкий не полетит в Иерусалим из-за слов Нетаньяху о нацистах

4 часа назад
Курц: у Австрии и России "традиционно хорошие контакты"

Курц: у Австрии и России "традиционно хорошие контакты"

5 часов назад
Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ

Выборы на Украине: избиратели не знают кандидатов, а те — своих программ

5 часов назад
Касаткина стартовала с победы на турнире в Дубае, выиграв первый матч в сезоне

Касаткина стартовала с победы на турнире в Дубае, выиграв первый матч в сезоне

5 часов назад
КНДР обвинили в продолжении ядерной программы

КНДР обвинили в продолжении ядерной программы

5 часов назад
Рухани представил новую иранскую подлодку "Фатех"

Рухани представил новую иранскую подлодку "Фатех"

5 часов назад
Путин рассказал, с кем опаснее всего бороться

Путин рассказал, с кем опаснее всего бороться

6 часов назад
24 из 24: орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в полном объеме

24 из 24: орбитальная группировка ГЛОНАСС заработала в полном объеме

6 часов назад
Стало известно, почему Украину не взяли в НАТО

Стало известно, почему Украину не взяли в НАТО

6 часов назад
Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км, Бессмертных - третий

Кубок мира. Большунов выиграл гонку на 15 км, Бессмертных - третий

6 часов назад
Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

Пушков о речи Уильямсона: такое говорят перед объявлением войны

6 часов назад
Абэ выдвинул Трампа на "мирную" Нобелевку

Абэ выдвинул Трампа на "мирную" Нобелевку

6 часов назад
Убийство чемпиона России по рукопашному бою в центре Москвы попало на видео

Убийство чемпиона России по рукопашному бою в центре Москвы попало на видео

6 часов назад
Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

Пассажир на рельсах: машинист московского метро уточнил, что случилось

7 часов назад
Элитный московский ЖК превратили в ночлежку

Элитный московский ЖК превратили в ночлежку

7 часов назад
Ученые посоветовали продукты от жира на животе

Ученые посоветовали продукты от жира на животе

7 часов назад
Лавров пожалел американцев

Лавров пожалел американцев

7 часов назад
Названа причина обрушения в ИТМО

Названа причина обрушения в ИТМО

8 часов назад
Антироссийские евросанкции за украинскую провокацию будут "умеренными"

Антироссийские евросанкции за украинскую провокацию будут "умеренными"

9 часов назад
Колонка Андрея Медведева: Афганская война

Колонка Андрея Медведева: Афганская война

16.02.2019 15:25
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14