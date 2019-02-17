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17 февраля 201923:12

В Москву возвращаются морозы

Главный специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 18 февраля, в Москве после продолжительной оттепели прогнозируются заморозки, а уже в ночь на вторник температура опустится до минус 10 градусов.

Также он рассказал, что в воскресенье вечером в Москве наблюдается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, и стихать он начнет лишь в понедельник днем. Такое природное явление стало результатом прохождения холодного атмосферного фронта. Сильный ветер может стать причиной падения деревьев, конструкций и повреждения линий электропередачи, сообщает РИА Новости.

Ранее в столице установилась оттепель, температура воздуха достигала рекордных значений. Так, в воскресенье, 17 февраля, столбики термометров поднимались до отметки 5 градусов выше нуля.

 

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