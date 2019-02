Три очка Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Миннесоту"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко записал в свой актив три балла за результативность в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Миннесотой Уайлд". Гол и две передачи россиянина помогли "блюзменам" взять верх над хозяевами льда со счетом 4:0.

Тарасенко набирает очки уже в 12-м матче подряд, что является его личным рекордом. В нынешнем сезоне он имеет в активе 51 (26 шайб + 25 передач) очко в 57 играх. Всего же в Национальной хоккейной лиге российский форвард заработал уже 401 балл за результативность.

