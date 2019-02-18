Председатель ОБСЕ выразил озабоченность героизацией Бандеры на Украине

В ходе состоявшейся в Брюсселе встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Павлом Климкиным действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак заявил, что общественность его страны обеспокоена ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.

Как сообщалось, в мае 2015года президент Украины Петр Порошенко года присвоил ОУН-УПА статус "борца за независимость Украины", а ее участникам — право на социальные гарантии, напоминает ТАСС. Россия такое решение решительно осудила. Героизация Украинской повстанческой армии (УПА) (запрещена в России) и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику и со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

Общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА в ходе и после войны, например, о "Волынской резне" — массовом уничтожении украинскими националистами в 1943 году польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв этой трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.