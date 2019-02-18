Кавани может заменить Икарди в "Интере"

Руководство миланского "Интера" заинтересовано в приобретении уругвайского нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани. Итальянский клуб ищет футболиста на место экс-капитана команды Мауро Икарди, который не хочет продлевать контракт с "нерадзурри".

По информации Calciomercato, итальянцы готовы в самое ближайшее время вступить с руководством "ПСЖ" в переговоры по покупке 32-летнего уругвайского форварда.

В нынешнем сезоне Кавани провел 26 матчей за парижскую команду, забив 22 мяча и отдав 8 голевых передач.