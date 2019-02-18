Проворов стал автором победной шайбы "Филадельфии" в игре с "Детройтом"

Матчем в Детройте между "Ред Уингз" и "Филадельфией Флайерз" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 3:1. Победную шайбу у "летчиков" забросил Иван Проворов.

Для российского защитника этот гол стал шестым в нынешнем сезоне. Всего в текущем чемпионате Проворов набрал 21 (6 шайб + 15 передач) очко в 59 играх.

В другой встрече дня "Нью-Джерси Дэвилз" на своем льду оказались сильнее "Баффало Сэйбрз" со счетом 4:1.