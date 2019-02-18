"Манчестер Юнайтед" готовит для Де Хеа контракт на 90 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток оставить в команде голкипера Давида Де Хеа, контракт которого заканчивается летом 2019 года. Англичане готовы предложить 28-летнему испанскому вратарю пятилетнее соглашение на 90 миллионов фунтов.

Как сообщает The Times, заключение контакта с Де Хеа является приоритетной задачей для "красных дьяволов". Если испанец согласится на условия клуба, он станет самым высокооплачиваемым игроком в истории английского футбола.

Напомним, что Де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед" из мадридского "Атлетико". Испанец является игроком "красных дьяволов" с 2011 года.