New York Times: США и Европа разошлись во взглядах

По оценке издания New York Times, раскол между США и союзниками очевиден — в Европе уже не верят, что Вашингтон начнет учитывать чьи-то интересы, кроме своих.

Обозреватели отмечают, что это показала прошедшая в Германии Мюнхенская конференция по безопасности — США и Европа все больше расходятся во взглядах на международную политику. В частности, в ЕС весьма недовольны возобновлением американских санкций в отношении Ирана, так как они вредят компаниям Евросоюза, сообщает телеканал "Россия 24". Аналитики заявляют, что при таком раскладе некоторые страны, например, Германия и Франция, сейчас скорее верят в диалог с Россией и Китаем, нежели с Соединенными Штатами.