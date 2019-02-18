Моуринью готов возглавить клуб чемпионата Франции

Португальский специалист Жозе Моуринью побывал 17 февраля во Франции на матче 25-го тура чемпионата страны между "Лиллем" и "Монпелье". Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" признался, что не исключает работы в одном из клубов Лиги 1.

"Я работал в четырех разных странах. Мне нравится изучать другую культуру. Работа в новом чемпионате является фантастическим опытом. Я могу представить себя в качестве тренера Лиги 1", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

56-летний португалец посетил матч чемпионата Франции по приглашению спортивного директора "Лилля" Луиса Кампоса. В настоящий момент Моуринью является безработным, однако открыт для предложений поработать в футболе.