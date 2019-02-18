Венесуэльским военным поступили угрозы от американского законодателя

Американский сенатор Марко Рубио угрожает военным Венесуэлы. Политик заявил, что им придется до конца жизни скрываться от правосудия, если они помешают доставке гуманитарной помощи из США.

Марка Рубио поддерживает ставленника Вашингтона Хуан Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В свою очередь, законный президент страны Николас Мадуро заявил, что Каракас не нуждается в подобной "поддержке" из США, которые пытаются устроить в стране государственный переворот, напоминает телеканал "Россия 24".

Представитель Испании заявил, что приказу Мадуро из Венесуэлы выслали членов делегации Европарламента, которые приехали по приглашению Гуайдо. По его словам, теперь ЕС должен выйти из контактной группы по Венесуэле.

Тем временем, в Каракас приехали представители молодежных движений из 40 стран, чтобы поддержать Николаса Мадуро.