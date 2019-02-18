Дарья Касаткина улучшила позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация опубликовала на официальном сайте обновленную версию рейтинга своей организации. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина поднялась на одну строчку, расположившись на 13-м месте. В активе 21-летней теннисистки 3230 баллов.

Возглавляет рейтинг по-прежнему японка Наоми Осака (6970 очков). Следом идут румынка Симона Халеп (5537), американка Слоан Стивенс (5307), чешки Петра Квитова (5120) и Каролина Плишкова (5055).

Российская теннисистка Мария Шарапова осталась на 27-й строчке, набрав 1716 баллов. В топ-100 также попали Анастасия Павлюченкова (32-е место, 1565 очков), Екатерина Александрова (64-е, 855), Екатерина Макарова (70-е, 805), Евгения Родина (71-е, 800), Маргарита Гаспарян (75-е, 757), Вера Звонарева (77-е, 746), Анастасия Потапова (87-е, 689), Вероника Кудерметова (96-е, 621) и Виталия Дьяченко (98-е, 608).