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18 февраля 201907:19 Александр Билибов

Спокойствие мирных сирийцев надежно защищено российской военной полицией

Российская военная полиция расширила зону своего присутствия в районе сирийского Мембиджа. Главная цель — не допустить вооруженных провокаций. В населенных пунктах наших военнослужащих встречают как друзей.

Уже на протяжении полутора месяцев подразделения российской военной полиции патрулируют 5-километровую зону безопасности в окрестностях города Мембидж. Маршруты меняются ежедневно, но, как и прежде, перед каждым выездом — инструктаж на случай внештатных ситуаций.

Маршрут, по которому движется колонна бронемашин, пролегает через позиции сирийской армии. Одну из высот удерживают танкисты знаменитой на всю Сирию 30-й дивизии. За время войны это подразделение успело поучаствовать в различных контртеррористических операциях в южных провинциях страны: Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Дераа. Также зачищали танкисты и пригород Дамаска — Ярмук. Теперь они несут службу на северных границах Сирии.

У командира подразделения на автомате закреплен патрон. Как говорит сам офицер, его в случае чего он бережет для себя. Но надобности тратить боеприпасы ни у командира, не у его танкистов здесь пока нет. "Сейчас обстановка нормальная. Это во многом благодаря усилиям российских полицейских. Противник себя никак не проявляет, но мы готовы к любому развитию событий", — говорит лейтенант сирийской правительственной армии Мухаммед Рамадан.

Боеготовность поддерживают постоянными тренировками. Пехотинцы совместно с бронетанковыми подразделениями отрабатывают оборонительные действия на случай, если боевики, до позиций которых отсюда всего-то километр-полтора, пойдут в наступление. Командир подразделения сирийской правительственной армии Али Даваби поясняет: "У нас здесь рота, мы охраняем эту точку. Это северо-западная часть Манбиджа в 20 километрах от города. У нас есть тяжелая техника, русские часто приезжают, обмениваемся информацией по обстановке. Они нам помогают, подсказывают, какие ошибки совершаем".

Тем временем, колонна военной полиции продолжает движение. Маршрут пролегает не только по полям и оливковым рощам, но и через населенные пункты. Сделано это специально, чтобы местные жители знали о присутствии здесь наших военные и при необходимости могли обратиться к ним за помощью.

В сирийских поселках российских военных встречают как старых и добрых друзей, а вот о солдатах международной коалиции во главе с США мнение тут совсем другое. "Мы американцев даже и не видели ни разу. Зачем они здесь — непонятно. А после того, как здесь русские полицейские появились, стало спокойно, можно спокойно в поле работать, нас уже никто не обстреливает", — говорит местный житель Авад аль Ахмад.

Зона патрулирования российской военной полиции постепенно увеличивается. На данный момент маршрут пролегает до населенного пункта Авшария. Дальше территорию контролируют силы коалиции. В окрестностях Мембеджа сразу три американские военные базы. Реалии здесь таковы, что, не смотря на звучащие из Вашингтона громкие заявления о скором выводе своего контингента из Сирии, Пентагон, похоже, только усиливает активность в этом регионе.

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