Зидан станет тренером "Челси" при выполнении клубом двух условий

Французский специалист Зинедин Зидан выдвинул представителям лондонского "Челси" несколько требований. Бывший главный тренер мадридского "Реала" заменит на посту "синих" Маурицио Сарри при выполнении клубом двух условий.

Согласно одному из них француз требует от руководства лондонцев 220 миллионов евро для усиления команды, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Sun. По второму пункту, Зидан хочет, чтобы боссы "Челси" сохранили в составе бельгийского полузащитника Эдена Азара. Тот хочет уйти в "Реал".

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что нынешний наставник "Челси" Сарри покинет команду в случае, если под его руководством клуб не пробьется в Лигу чемпионов. По итогам 26 туров английской премьер-лиги лондонцы занимают шестую строчку, набрав 50 очков.