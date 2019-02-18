Матч звезд НБА. Команда ЛеБрона выиграла, Дюрант – MVP

В американском Шарлотте завершился Всезвездный уикенд Национальной баскетбольной ассоциации. В Матче всех звезд Команда Янниса Адетокумбо уступила Команде Леброна Джеймса. Счет в традиционном шоу-поединке сезона шел на сотни очков – 178:164.

Матчи звезд НБА давно уже перестали быть просто игрой, в которой выявляется реально сильнейшая команда. Это представление для зрителей и телезрителей, где звезды Лиги забивают броски на самый изысканный вкус и тешат свое самолюбие, устанавливая невероятные статистические рекорды.

Одно из таких достижений на счету проигравших. Команда Адетокумбо повторила рекорд Матчей всех звезд по результативности за одну четверть. В стартовом отрезке игры Яннис и Ко набрали 53 очка, повторив рекорд Команды Запада (2016) и Команды Востока (2017).

Тем не менее, победу праздновала Команда Джеймса, а ее игрок Кевин Дюрант был назван MVP – самым полезным баскетболистов Матча. Кроме того, ветераны НБА, немецкий форвард "Далласа" Дирк Новицки и защитник "Майами" Дуэйн Уэйд были удостоены церемонии чествования: им вручили почетные джерси.