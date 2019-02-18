Самый толстый китаец похудел на 142 килограмма

Китаец Ван Хаонань за полгода похудел на 142 килограмма.

До похудения самый тяжелый человек Китая весил 334 килограмма. Из-за лишнего веса у него были проблемы с печенью, сердцем и легкими.

В прошлом году медицинский университет запустил кампанию "Найти первого толстяка" и пообещал трем пациентам с наибольшим весом бесплатное лечение. Летом 19-летнему китайцу провели шестичасовую операцию по уменьшению желудка.

По словам его врача, после операции состояние юноши улучшилось, рост увеличился на 2 сантиметра, а нога уменьшилась на четыре размера. Как сообщает ТАСС, сейчас Ван Хаонань весит 192 килограмма и хочет похудеть до 100 килограмм. Снизить вес ему помогает также контроль над питанием и физические нагрузки.