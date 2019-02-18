Александр Овечкин в десятый раз за карьеру в НХЛ забил 40 голов

Гол российского капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота клуба "Анахайм Дакс" стал для нашего игрока 40-м в сезоне. Он продолжает возглавлять гонку снайперов Лиги и при этом стал четвертым игроком НХЛ, кто сумел забить 40 голов в 10 сезонах.

Рекордсменом Лиги является Уэйн Гретцки — он 12 раз выходил на поистине гроссмейстерскую отметку. У Марселя Дионна и Марио Лемье это получилось по десять раз. Овечкин и Лемье — единственные, кто установил это достижение, выступая в составе одной команды. Лемье всю карьеру провел в "Питтсбург Пингвинз".