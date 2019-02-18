В регионах начинаются торжества в честь 100-летия Михаила Калашникова

В Алтайском крае начинаются торжества в честь 100-летия Михаила Калашникова. Как сообщает ГТРК "Алтай", серия новых выставок запланирована в мемориальном музее Калашникова в селе Курья. Кроме того, работы по восстановлению храма, где крестили будущего оружейника, должны завершить к осени.

Старт торжествам дан и в других регионах. Своими планами поделились гендиректор "Концерна "Калашников" Владимир Дмитриев, глава Удмуртской республики Александр Бречалов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко..

Имя Калашникова навсегда связано с "Ижмашем" и стало символом Удмуртии. В марте 1949 года старший сержант Калашников прибыл в столицу Удмуртии для прохождения дальнейшей службы. Именно в Ижевске был внедрен в производство знаменитый на весь мир АК-47, именно здесь было создано целое семейство автоматического стрелкового оружия Калашникова. В городе оружейников Михаил Калашников прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора стрелкового оружия Советской Армии. Осенью 2013 года это предприятие обрело новое название — концерн "Калашников", еще раз увековечив память великого оружейника.

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2019 году 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.