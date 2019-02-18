Скандал в испанском баскетболе: "Реал" грозит сняться с чемпионата

Мадридский "Реал" намерен подать заявление о снятии с баскетбольного чемпионата Испании после того, как потерпел скандальное поражение в финале турнира от "Барселоны". Представители "сливочных" утверждают, что судьи отобрали у них победу.

Основное время матча завершилось ничьей 77:77 после чего арбитрами был назначен овертайм. На последних минутах арбитры засчитали бросок центрового "Барсы" Анте Томича после нарушения от нападающего мадридцев Энтони Рэндолфа.

Однако видео-повтор показал, что баскетболист "Реала" совершил подбор и нарушения в том игровом моменте не было. И даже несмотря на имеющиеся видео-доказательства, судьи не стали менять своего решения. Матч завершился минимальной победой "Барселоны" со счетом 94:93.

Теперь, как сообщает Eurohoops, руководители "Реала" намерены протестовать против решения арбитров и готовы пойти на кардинальное решение – снятие с чемпионата Испании. Это произойдет, если руководство испанского баскетбола не признает ошибку судей.