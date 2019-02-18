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18 февраля 201909:55

ММА. Александра Албу проиграла свой первый бой в UFC

mmajunkie.com

В американском Финиксе прошел крупный турнир ведущей организации смешанных единоборств UFC on ESPN 1. В нем принимала участие дебютантка Лиги россиянка Александра Албу. Она встречалась с Эмили Уитмир и проиграла удушающим приемом в первом раунде.

Бой для Албу сложился совершенно неудачно: в самом его начале соперница перевела ее в партер, после чего "задушила", сообщает MMAmania.Com. Поединок длился всего 61 секунду. Для Албу это первое поражение при трех победах в ММА У Уитмир стало 4 победы при двух поражениях и две победы одержаны в UFC.

В главном бою турнира UFC on ESPN Франсис Нганну победил экс-чемпиона промоушена Кейна Веласкеса нокаутом за 26 секунд. Еще два боя из основного карда завершились решением судей: Пол Фелдер победил Джеймса Вика, а Синтия Калвильо выиграла у Кортни Кейси.

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