Хоккеист скончался во время матча в Новосибирске

Вратарь хоккейного клуба "Ударник" Андрей Горохов скончался во время матча любительских команд Ночной хоккейной лиги против "Титана". Встреча проходила в Новосибирске и после трагедии была отменена.

Во время поединка 55-летний хоккеист почувствовал ухудшение своего самочувствия. Как сообщает АСТ-54, подоспевшая бригада дежурившей на игре скорой помощи пыталась спасти мужчину, но помочь врачи ему уже не смогли, и он скончался.

По факту кончины игрока Следственный комитет инициировал расследование, в результате которого будет проведена экспертиза. Следователи намерены выяснить причину смерти мужчины.