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18 февраля 201910:05

В срыве отопительного сезона в Змеиногорске прокуратура винит чиновников

ГТРК "Алтай"

Межрайонная прокуратура нашла виновных в срыве отопительного сезона в Змеиногорске. Самые большие претензии к подрядной организации, проводившей ремонт водопровода. Кроме того, руководитель профильного управления районной администрации, подписал акты фактически не сделанных работ, принимая новые котельные. Не выполнил всех обязательств по подготовке к зиме и директор МУП "ЖКХ Змеиногорского района".

Напомним, в  октябре — ноябре 2018 года года жители Змеиногорска неоднократно оставались без воды тепла и света. Под отключение в общей сложности попали более 255 домов и 13 соцобъектов. По каждому случаю межрайонная прокуратура провела проверку в ходе которой выяснилось, что в квартирах горожан было холодно, подготовка к зиме велась с нарушениями, ремонт водопровода проведен некачественно.

Змеиногорский межрайонный прокурор Владимир Евдокимов сообщил о возбуждении трех административных дел. Чиновники получили штрафы от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическое лицо — 410 тысяч рублей. Как сообщили ГТРК "Алтай" в прокураткре, штрафы уже оплатили руководитель МУП ЖХК и чиновник администрации Змеиногорского района. Решение суда в отношении подрядчика, проводившего ремонт водопровода еще не вступило в законную силу.

Текст: ГТРК "Алтай"

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