Медведев вошел в Топ-5 теннисистов Чемпионской гонки ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. По состоянию на 18 февраля российский теннисист Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге, поднявшись на пятую строчку.

Ранее 23-летний Медведев занимал седьмую позицию. Лидером же чемпионской гонки по-прежнему является серб Новак Джокович. Следом за ним располагаются испанец Рафаэль Надаль, грек российского происхождения Стефанос Циципас и Кеи Нисикори, который отыграл две позиции и теперь занимает четвертую строчку.

Наибольший же прогресс в рейтинге продемонстрировал французский теннисист Гаэль Монфис, который после победы в турнире ATP в Роттердаме скакнул с 49 места на восьмое. В полуфинале турнира француз обыграл как раз Медедева.

Отметим, что сам Медведев является единственным россиянином в первой десятке чемпионской гонки ATP.