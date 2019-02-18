Безработный с ружьем потребовал от бывших коллег остановить работу хабаровского депо

Безработный житель Хабаровского края пришел в локомотивное депо, где раньше работал, угрожая ружьем, он требовал от бывших коллег прекратить работу, передает РИА Новости.

Как заявили в пресс-службе УТ МВД России, речь идет о 32-летнем временно безработном жителе поселка Дуки Хабаровского края. Установлено, что в момент инцидента он находился состоянии алкогольного опьянения.

По данным транспортной полиции, на прежнее место работы он пришел с охотничьим ружьем из хулиганских побуждений и возникшей личной неприязни. Напугав сотрудников, мужчина оставил ружье и ушел. Позже он сам явился в полицию и заявил о произошедшем. Проводится проверка, ружье изъято, назначены экспертизы.