Владимир Тарасенко получил третью звезду игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига по итогам очередного игрового дня регулярного чемпионата назвала наиболее отличившихся хоккеистов. В число трех лучших игроков дня был назван и российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко.

27-летний форвард "блюзменов" в матче против "Миннесоты" стал автором трех набранных очков, однажды поразив ворота соперника и дважды становившись ассистентом своих партнеров. Встреча завершилась победой "Сент-Луиса" с крупным счетом – 4:0. Команда Тарасенко побеждает уже на протяжении десяти матчей подряд.

Вторую звезду дня получил одноклубник Тарасенко по "Блюз" – голкипер Джордан Биннингтон, завершивший матч с шатаутом в своем активе. Он отразил 31 бросок из 31 нанесенных. Первой звездой был награжден капитан "Флориды" Александр Барков, на счету которого 4 (3+1) балла в победном матче против "Монреаль Канадиенс" (6:3).