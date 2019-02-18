В аэропорту Амстердама задержаны журналистка и правозащитница из России

В Амстердаме задержаны журналистка "Новой газеты" Елена Милашина и сотрудница правозащитного центра "Мемориал" Милана Бахаева.

На сайте издания сообщается, что женщин задержали в аэропорту. При этом полицейские не представились, мотивировав тем, что "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". Никаких претензий к журналистке и правозащитнице не было предъявлено, при этом у Милашиной без объяснений отобрали телефон.

Милашина и Бахаева прилетели в Амстердам на встречу с правозащитниками, занимающимися проблемами сирийских беженцев. Сейчас они находятся в отделении полиции в аэропорту.

Редакция газеты пытается связаться с послом Голландии в России и выяснить, в чем конкретно обвиняют задержанных.