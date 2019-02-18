Мини-футбол. "Норильский Никель" разгромил аутсайдеров из "Ухты"

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) стартовал 13-й тур. "Норильский Никель" принимал на своей площадке аутсайдеров из "Ухты". Матчи прошли при подавляющем преимуществе хозяев и завершились с разницей "+5" – 6:1 и 7:2.

В первой игре у норильчан по дублю оформили Кудзиев, Сучилин и Болинья. Во второй встрече в составе "Никеля" забивали Гибадуллин, Кутузов, Сучилин и по дублю на счету у Кудзиева и Болиньи.

Остальные участники Суперлиги матчи 13-го тура проведут в следующий уикенд. Центральными будут два матча в Екатеринбурге между местной "Синарой" и новосибирским "Сибиряком".

Пока турнирную таблицу возглавляет клуб КПРФ – 52 очка в 24-х матчах. "Синара" (51 очко) идет второй, "Тюмень" (49) — третьей, в шестерку лучших входят "Газпром-Югра" (45), "Норильский Никель" (44) и "Сибиряк" (28).