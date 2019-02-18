Верратти продлит контракт с "Пари Сен-Жермен" до 2024 года

Итальянский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти продолжит свои выступления за парижский клуб. Хавбек достиг соглашения с представителями клуба о подписании нового контракта. Договор будет рассчитан до 2024 года.

Примечательно, что ежегодная зарплата итальянца увеличится и по новому соглашению он будет ежегодно зарабатывать 10 миллионов евро, сообщает Soccer.Ru со ссылкой на ParisUnited.fr. Текущий контракт Верратти с "ПСЖ" истекает летом 2021 года.

Напомним, что итальянец выступает за парижский клуб с 2021 года, куда перешел из клуба Серии "А" "Пескара". В текущем сезоне игрок центра поля принял участие в 23 встречах, стал автором одной голевой передачи.