Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

В понедельник вечером, 18 февраля, на канале "Россия 1" долгожданная премьера нового сезона легендарного сериала "Склифосовский". В судьбе главного героя, доктора Брагина, начинается новый этап. Сможет ли новоиспеченный отец совмещать семейную жизнь и напряженную работу хирурга.

Хирург от бога и красавец-мужчина, ему верят пациенты, его любят женщины, но судьба постоянно устраивает Брагину испытания. Он боролся за каждого пациента, но теперь придется бороться за свою семью. На лавры "великого Брагина" и сердце его жены Марины покусился талантливый и амбициозный нейрохирург Поляков, новичок в Склифе, но не в профессии.

"Мы конкурируем во всем! И в житейских делах, и в опыте, в стилях работы, и за столом мы все время в конкуренции. Ну, и в юморе: я скажу что-нибудь, он всегда ответит!" — рассказывает исполнитель роли Александра Полякова актер Гоша Куценко.

Уникальный актерский ансамбль в новом сезоне дополнит Татьяна Догилева, она сыграет мать Полякова. Зрители вновь окажутся в Институте скорой помощи, где и днем и ночью идет борьба за жизнь людей! И каждую минуту случаются экстренные ситуации, а герои сериала принимают неординарные решения. А иногда врачи и сами оказываются в эпицентре чрезвычайных ситуаций.

Экшн-сцены в сериале "Склифосовский" станут в новом сезоне еще более масштабными и сложнопостановочными: врачам неотложки предстоит спасать пациентов с того света, от травм, про которые обычно говорят: "Несовместимы с жизнью".

Проект консультируют только практикующие врачи неотложки, ведь с пациентами Склифа случается такое, о чем даже в медицинских учебниках ничего не написано. Здесь каждый случай — особенный.

"Нужно насмотреться всего этого ужаса, что происходит с другими людьми, чтобы потом себе, как зрителю, если вдруг что-то случиться, ты мог бы понимать, что можно делать в таких условиях", — говорит народная артистка РФ Елена Яковлева.

Это кино про "настоящую жизнь" за шесть лет в эфире стало культовым медицинским триллером. Что нового в судьбах любимых героев произойдет в 7 сезоне, зрители узнают уже сегодня вечером в 21-00. Не пропустите премьерные серии "Склифосовского".