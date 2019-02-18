Пошел на дело ради своего имущества: в Иркутской области пойман рецидивист с ножом

Инцидент произошел в торговом центре Черемховского района: преступник вошел в небольшой магазин и, угрожая ножом, забрал из кассы 20 тысяч рублей.

Очевидцы пытались ему помешать, однако нарушитель, умело размахивая холодным оружием, сумел отогнать продавщицу и неравнодушного свидетеля и скрыться.

Несмотря на успешный побег, преступник был пойман в считанные часы. На допросе 34-летний мужчина, оказавшийся местным жителем, сообщил, что напал на хорошо известную ему торговую точку, поскольку ранее он неоднократно покупал там продукты.

По словам налетчика, на дело он пошел ради своего имущества, которое надо было заложено в ломбарде. Рецидивист оказался опытным — ранее он пять раз привлекался за кражи и грабежи. Теперь в его коллекцию уголовных правонарушений добавилось еще одно — "Разбой".