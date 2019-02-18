Работник верфи в Нидерландах едва не погиб во время спуска судна на воду. Видео

Церемония спуска на воду очередного судна, построенного на верфи в городе Хогезанд, расположенном в провинция Гронинген на северо-востоке Нидерландов, едва не была омрачена несчастным случаем, избежать которого удалось буквально чудом.

Один из работников по какой-то причине замешкался и оказался на пути грузового судна, которое уже начало движение в сторону канала.

Мужчина сориентировался в ситуации и в последний момент успел быстро переместиться в безопасное место, разминувшись с многотонной махиной.