В центре Донецка произошло три взрыва

В понедельник утром Донецк вновь подвергся обстрелам со стороны украинских военных, передает телеканал "Россия 24".

По одним данным, мощный взрыв прогремел в центре в Ворошиловском районе — одном из самых тихих и безопасных. По другой информации, взрывов было три. В МВД сообщили, что они произошли в квартале, где находятся гостиница, где живут наблюдатели миссии ОБСЕ, и где расположена резиденция главы ДНР.

По предварительным данным, никто не пострадал. Всего за сутки, по данным Центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики обстреляли территорию ДНР больше 30 раз. Под огнем оказались также окраины Донецка, район аэропорта и несколько поселков на юге республики. Есть случаи попаданий в жилые дома. Обстрелы продолжаются, несмотря на очередную, предновогоднюю, договоренность о перемирии. На местах взрывов находятся сотрудники силовых ведомств и пожарные.