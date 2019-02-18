Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

Украинские силовики нанесли бомбовый удар по Донецку.

Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур самопровозглашенной Донецкой народной республики, в центре города прогремели три взрыва. Одна из бомб упала рядом с резиденцией главы ДНР, еще две – возле гостиницы, где живут представители миссии ОБСЕ​​​.

По словам силовика, украинские беспилотники сбросили три маломощных безоболочных снаряда. Пострадавших нет.