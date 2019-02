Велоспорт. Киттель из "Катюши" стал вторым на Clasica de Almeria

В Испании прошла однодневная гонка Мирового тура по велоспорту Clasica de Almeria. В состязании принимала участие российско-немецкая команда Katusha-Alpecin. Ее лидер Марсель Киттель занял второе место, в выиграл Паскаль Аккерман из команды BORA-hansgrohe.

Два немецких велосипедиста устроили показательный заезд на финише, в котором Киттель уступил сотые доли секунды. Киттель отметил после завершения гонки: "Паскаль был очень силен и продемонстрировал суперспринт. Финишная линия имеет небольшой правый поворот, и мне пришлось пройти более длинный путь в конце. Возможно, в этом и была небольшая разница".

"I leave southern Spain with a good feeling. Today's race is a great motivation for more in the UAE Tour this coming week," said Marcel Kittel