Даниил Квят: ответы на все вопросы постараюсь дать в гонках

Российский пилот формулической команды Toro Rosso Даниил Квят поговорил с журналистами о предстоящем сезоне чемпионата мира и о своем возвращении в "конюшню", которой владеет концерн Red Bull. Гонщик надеется часть ответов на вопросы дать на трассе.

"Я не хочу рассуждать о том, изменился я или нет, — цитирует Квята портал Crash.Net. – Я знаю, что об этом было много разговоров – зрелый я или нет и так далее, но я предпочитаю отвечать на трассе. Я просто хочу сесть в машину и дождаться результатов".

По словам россиянина, и ему, и всей его команде предстоит еще много работы: "Впереди также четыре дня тестов в Барселоне, которые будут очень важными для всех".

Квят также рассказал, что работа в качестве пилота по развитию именитой "конюшни" Ferrari была отличным опытом: "Я действительно благодарен за возможность, которую Ferrari предоставила мне в прошлом году. Это был замечательный опыт, и я отдал этому все силы. Я получал удовольствие, работая там".

Россиянин отметил, что симуляторы гонок сегодня уже весьма совершенны: "Мне лично многие часы работы там позволяли оставаться в форме и не забывать, что такое ощущения от болида "Формулы-1. Так что в будущее я смотрю с надеждой".