В Волжском задержали мужчину, несшего в пледе убитого друга

В Волгоградской области задержан мужчина с телом друга, которое он нес по улице, завернув в плед, передает РИА Новости. Как сообщили в СУСК по региону, мужчина подозревается в убийстве.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором полицейские остановили жителя города Волжского, несшего предмет, похожий на ковер​​​. На вопрос полицейских, что внутри, мужчина сказал, что там тело, которое ему "подарили".

В СКР подтвердили, что 47-летний волжанин с пледом, в котором находилось тело мужчины с многочисленными повреждениями, задержан.

По данным следствия, причастность к убийству друга мужчина отрицал, поясняя, что его приятеля убил неизвестный, который в тот день в их компании распивал спиртное. Но результаты экспертиз и осмотр места происшествия, доказали обратное.

Убийство произошло еще 12 февраля во время распития алкоголя: мужчины, которые когда-то учились вместе, повздорили, сначала один ударил другого по голове, после чего несколько раз ранил его отверткой.

В результате, житель города Волжского сознался в содеянном, суд рассмотрит вопрос о его аресте в понедельник.