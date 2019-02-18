Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

Нидерландская полиция отпустила журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра "Мемориал" Милану Бахаеву.

Женщины были задержаны в аэропорту Амстердама в понедельник утром. Как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова, паспорт Бахаевой был выдан в Чечне, поэтому полиция решила дополнительно проверить ее документы, а Милашину задержали за компанию.

Журналистка и правозащитница прилетели в Нидерланды для участия в конференции по сирийским беженцам. На своей странице в Facebook Елена Милашина рассказала подробности инцидента. По ее словам, в задержании участвовала "целая куча полицейских". Сначала задержали Бахаеву, "потому что она чеченка", а потом уже ее просто "за компанию". Когда Милашина сказала, что она журналистка, у нее отобрали телефон.

При этом полицейские не объяснили, на каком основании женщин лишили свободы передвижения, и отказались представляться, сказав, что "это не Россия и не Чечня, и тут мы вам ничем не обязаны".

"На просьбу вернуть мне телефон, так как я журналист и в телефоне — информация, которая защищена журналистской тайной, меня практически послали", — написала Милашина.

Позже журналистке все-таки вернули телефон, однако причины задержания так и не объяснили.

В посольстве России в Нидерландах сообщили, что дипмиссия принимает меры для прояснения ситуации. Однако пока ни сами задержанные, ни издание к посольству пока не обращались.