Сотни населенных пунктов Владимирской области из-за урагана сидят в темноте

Сильный ветер нарушил электроснабжение в семи округах Владимирской области. Его порывы достигали 22 м/с. Без электричества остались более 560 населенных пунктов и почти 5 тысяч человек, сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

После сообщения от МЧС об ухудшении погодных условий, власти сразу же сделали все возможное для предотвращения ЧС. На местах аварий с ночи работали более пятидесяти человек и девятнадцать единиц техники. Восстановительные работы проводят бригады "Владимирэнерго".

В связи с экстренной ситуацией в регионе зампредседателя КЧС и председатель энергоштаба региона Александр Байер провел срочное совещание. В результате было принято решение о мобилизации всех территориальных подсистем РСЧС.

Напомним, на территории области остаются риски обрушения рекламных конструкций и падения деревьев.