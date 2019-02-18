Сотни населенных пунктов Владимирской области из-за урагана сидят в темноте
Сильный ветер нарушил электроснабжение в семи округах Владимирской области. Его порывы достигали 22 м/с. Без электричества остались более 560 населенных пунктов и почти 5 тысяч человек, сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
После сообщения от МЧС об ухудшении погодных условий, власти сразу же сделали все возможное для предотвращения ЧС. На местах аварий с ночи работали более пятидесяти человек и девятнадцать единиц техники. Восстановительные работы проводят бригады "Владимирэнерго".
В связи с экстренной ситуацией в регионе зампредседателя КЧС и председатель энергоштаба региона Александр Байер провел срочное совещание. В результате было принято решение о мобилизации всех территориальных подсистем РСЧС.
Напомним, на территории области остаются риски обрушения рекламных конструкций и падения деревьев.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Украинские беспилотники сбросили бомбы на Донецк
- Российские дипломаты озабочены судьбой Скрипалей
- Эксперты составили рейтинг регионов по качеству жизни
- Посольство РФ считает провокацией появление российского флага в Солсбери
- Хоккеист скончался во время матча в Новосибирске
Самое читаемое
-
Ученые разгадали тайну перевала Дятлова
- Убийство чемпиона России в центре Москвы попало на видео
- ФБР опубликовало рисунки маньяка, чтобы опознать жертв
- Забытую на площадке девочку спасли случайные прохожие
- Диетологи назвали продукты, сжигающие жир на животе
- "Душа горит": пожарные получили необычный вызов от женщины. Видео
Вести.Экономика
-
Цены на нефть превысили $66: стоит ли ждать продолжения роста?
- Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни
- МСП Банк создал платформу для секьюритизации кредитов
- Как политика США уничтожила ВТО
- Санкции: насколько реальна угроза и почему ее не стоит переоценивать?
- Орешкин: рубль продолжит плавно укрепляться, не ждите никаких обвалов рубля
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Россияне выбрали самые полезные опции в автомобилях
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
- Салон нового Land Rover Defender оказался с сюрпризом!
- Новая Bentley Bentayga Speed стала самым быстрым в мире серийным SUV
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Пять станций Сокольнической линии закрыты: строится Большое кольцо
- Юные столичные астрономы опять открыли новую звезду
- За год 750 сирот в Москве и области получили собственное жилье
- Генеральский дом на Смоленской набережной взят под охрану государства
- Активное долголетие: московские пенсионеры занимаются спортом и находят свою любовь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате