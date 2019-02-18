Вспомнить всех: американский маньяк-убийца по памяти рисует своих жертв
В США продолжается расследование дела серийного убийцы женщин. На его счету 90 жертв. Преступник оказался не просто жестоким убийцей, но и маниакальным художником. За решеткой он начал в подробностях рисовать каждую из убитых, поскольку считает: эти портреты помогут родственникам женщин, исчезнувших почти 35 лет назад, опознать пропавших родных.
Уставший взгляд и кресло-каталка. Глядя на этого старичка, можно подумать, что это обычный пенсионер. Настораживает только тюремная роба и пристальное внимание конвоиров. 78-летний Самюэль Литтл сейчас — один из самых обсуждаемых преступников в США.
На то, чтобы разобраться в деталях жутких преступлений и задержать головореза, сотрудникам правоохранительных органов США потребовалось почти 35 лет.
Теперь хладнокровный убийца пойман, разоблачен и осужден. Но расследование его дела, похоже, еще далеко от завершения.
Литтл поведал, как убивал еще в 1972 году. Он пытался задушить подвыпившую женщину на заднем сидении своего авто. А когда она все же выбралась из салона, он побежал следом. Догнал и закончил начатое.
Самуэля Литтла арестовали еще в 2012 году. И отнюдь не за убийства. Мужчина попался на выращивании марихуаны и торговле синтетическими наркотиками.
Однако чуть позже полиция обнаружила, что ДНК задержанного странным образом совпадает с образцами, которые были найдены на месте трех убийств еще в конце 80-х годов прошлого века.
В итоге сотрудники ФБР смогли доказать причастность Литтла к этим преступлениям. Пожилой обвиняемый сразу же признал свою вину и сотрудничал со следствием.
Он во всех подробностях рассказал, как задушил, а затем закинул в мусорные баки тела трех женщин.
В 2014 году Литтла признали виновным и вынесли приговор: три пожизненных срока без права просить о помиловании.
Через 4 года, когда Литтл уже отбывал пожизненный срок, он заявил, что просто водил всех за нос. За 30 лет этот маньяк побывал в 16 штатах и задушил 90 женщин.
Чаще всего это были проститутки, пьяницы, бездомные, девушки с психическими или физиологическими отклонениями. В течение многих лет их смерть не классифицировалась как убийство, так как никто не требовал расследования.
При этом Литтл заявил: он хотел бы помочь следствию, но (но вот беда!) не помнит деталей огромного количества преступлений.
Однако у следователей все-таки есть шанс. Убийца, оказавшись за решеткой, начал рисовать подробные портреты своих жертв.
Несколько дней назад ФБР опубликовала 16 эскизов. Изображения и комментарии к ним полны жутких деталей. В них Литтл описывает убитых в мельчайших подробностях: отмечает оттенки помады, прически, привычки и даже любимые фильмы и песни своих жертв.
Агент ФБР в отставке Бобби Чакон говорит, что по этим рисункам можно будет идентифицировать всех убитых Литтлом женщин.
Личности некоторых, изображенных убийцей, уже удалось установить. Их родственники и близкие, которые годами были в неведении, теперь вынуждены принять страшную правду об их судьбе.
Пока сотрудники ФБР смогли установить, что осужденный причастен еще к 34 убийствам из 90. Но из-за того, что следствие еще не окончено, официальные обвинения Самуэллю Литтлу предъявлять не торопятся.
Сам душегуб о своих поступках не жалеет и даже выступил с официальным заявлением: у родственников своих жертв он просить прощения не собирается.
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