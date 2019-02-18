"Бавария" включилась в борьбу за Дибалу

Руководство мюнхенской "Баварии" намеренно приобрести нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. Аргентинец своей игрой за "Старую синьору" привлек внимание председателя правления немецкого клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Немецкий функционер признался, что ему импонирует игра Дибалы и теперь в "Баварии" готовят предложение по трансферу аргентинского полузащитника, сообщает Russia Today со ссылкой на Tuttomercato per Focus. Действующее соглашение Дибалы с "бьянконери" рассчитано до лета 2022 года. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость на аргентинца варьируется в районе 110 миллионов евро.

Однако "Баварии" придется постараться в приобретении игрока. Помимо мюнхенцев на аргентинца также претендуют английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Сам Дибала ранее заявлял о том, что готов покинуть Турин.

В текущем сезоне он провел за "Юве" 21 встречу, в которых стал автором трех голов и шести результативны передач.