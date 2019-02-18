В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

По итогам отрытых предварительных прослушиваний, которые прошли в крупнейших городах мира, в полуфинал III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева вышли 24 исполнителя из разных стран. Последний этап творческого состязания состоится в Московском международном Доме музыки с 26 марта по 1 апреля 2019 года.

Московский Международный конкурс пианистов имени выдающегося исполнителя и педагога, народного артиста СССР Владимира Крайнева проходит с периодичностью раз в два года под девизом "Услышать будущее", традиционно объединяя лучших представителей молодого поколения пианистов со всего мира.

Заявки на участие в III Московском Международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева подали 204 музыканта из 33 стран мира, среди которых Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, КНДР, США, Южная Корея, Япония и многие другие. Предварительные открытые прослушивания прошли с 5 декабря 2018 года по 7 февраля 2019 года в знаменитых концертных залах и учебных заведениях, среди которых: Музыкальная школа при Шанхайском Университете (Шанхай), Музыкальный Университет имени Ким Вон Гюна (Пхеньян), Концертный центр Ямаха Гинза (Токио), Концертный зал Space CHRIO (Сеул), МССМШ им. Гнесиных (Москва), Мариинский-2 (Новая сцена Мариинского театра) – Зал Прокофьева (Санкт-Петербург), Королевский музыкальный колледж (Лондон), Международная фортепианная академия Incontri col Maestro (Имола).

Международная отборочная комиссия во главе с почетным академиком Болонской филармонической академии, лауреатом международных конкурсов, артистическим директором Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Александром Романовским (Швейцария), определила имена 24 участников, которые приедут в Москву для дальнейшего участия в конкурсе. Полуфиналистами конкурса стали юные пианисты из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи.

Полуфинал и финал состязания пройдет в концертных залах Дома музыки. В качестве членов жюри выступят известные исполнители, профессора ведущих европейских вузов, руководители крупнейших фестивалей из России, Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии, Голландии. В их числе почетный академик Болонской филармонической академии, лауреат международных конкурсов, артистический директор Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Александр Романовский (Швейцария), народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано РАМ им. Гнесиных Владимир Овчинников (Россия), декан фортепианного факультета Королевского музыкального колледжа Ванесса Латарш (Лондон), заведующая отделением специального фортепиано ЦССМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Мира Марченко (Россия), глава концертного агентства Impresariat Simmenauer, профессор Университета музыки и театра Гамбурга Соня Зимменауэр (Германия), глава концертного агентства RIASKOFF CONCERT MANAGEMENT, основатель и руководитель концертной Master Pianists Series в Концертгебау Марко Рясков (Голландия), артистический директор фестиваля MITO SettembreMusica, композитор Николо Компогранде (Италия), профессор, лауреат международных конкурсов Борис Бехтерев (Италия), лауреаты международных конкурсов Катя Сканави (Россия) и Игорь Четуев (Германия).

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоится в Светлановском зале Дома музыки с участием Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова 1 апреля – в день рождения Владимира Крайнева.



Первый конкурс состоялся в 2015 году. На участие в нем было подано свыше 60 заявок от пианистов в возрасте от 8 до 18 лет. Победу в младшей группе одержала исполнительница из Японии Шио Окуи, обладателем главного приза в старшей группе стал Даниил Харитонов, позднее завоевавший третье место и Бронзовую медаль на XV Международном конкурсе имени П.И. Чайковского.

На участие во Втором конкурсе, который прошел в 2017 году, заявки подали 122 музыканта со всего мира. Главную награду в младшей группе – премию "Открытие" – жюри присудило 12-летнему пианисту из Северной Кореи Зан Хын Цою. Гран-при судейская коллегия отдала 16-летнему россиянину Тимофею Владимирову, ученику Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.