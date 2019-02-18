Формула-Е. Ди Грасси выиграл мексиканский этап чемпионата

На автодроме в столице Мексики завершился очередной – четвертый по счету, — этап чемпионата мира по автогонкам на болидах с электрическим приводом – "Формулы-Е". Победу праздновал бразилец Лукас ди Грасси из команды Audi Sport ABT Schaeffler.

Экс-пилот "Формулы-1" первым пересек линию финиша после 45 кругов и всего на 0,436 секунды опередил португальца Антониу Феликса да Кошту из "конюшни" BMW I Andretti Motorsport. Третьим стал швейцарец Эдоардо Мортара из Venturi Formula E Team. Интересно, что до последнего круга лидировал немец Паскаль Верляйн из Mahindra Racing, но упустил победуи финишировал шестым.

В общем зачете лидерство сохранил бельгиец Жером д'Амброзио (Mahindra Racing), который в Мексике не попал в Топ-10. У него, тем не менее, 53 очка. Вторым идет да Кошта (46 очков), третий – британец Сэм Бирд (Envision Virgin Racing, 45 очков). Ди Грасси вышел на 4-е место (34 очка).