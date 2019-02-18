За покушение на жизнь полицейского "мачинский стрелок" может сесть пожизненно

18 февраля суд должен огласить приговор "мачинскому стрелку" Виталию Борисову. Он обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Как напоминает ГТРК "Пермь", 10 мая прошлого года сотрудники ДПС преследовали нарушителя без прав на вождение прямо до его дома в деревне Мачино-2 в Березовском районе. Там Борисов вытащил пневматическую винтовку и открыл огонь по сотруднику ДПС. Полицейский получил ранение в шею и живот.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.