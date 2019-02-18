"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

В Москве продлен "желтый" уровень погодной опасности – это означает, что погода потенциально опасна, говорится на сайте Гидрометцентра.

Скорость порывов ветра в Москве может достигать 8-12 метров в секунду. Из-за сильного ветра падают деревья – две машины уже получили повреждения.

В ночь на вторник температура опустится до 9-11 мороза, а к вечеру поднимется до нуля – минус 2.