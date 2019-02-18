Звезду сериалов ранили из помпового ружья во время съемок клипа

Во время съемок клипа пострадал и был госпитализирован актер Дмитрий Митюрич, известный сериалам "Интерны", "Последний мент", "Провокатор", "Город соблазнов" и десяткам других.

52-летний актер был ранен при выстреле из помпового ружья из-за ошибки пиротехников, которые не рассчитали заряд и расстояние, передает РИА Новости.

Обстоятельства происшествия на съемках устанавливает полиция, сам же актер в своем "Инстаграме" написал, что у него уже все хорошо, серьезных травм нет и вскоре он снова будет готов к работе.