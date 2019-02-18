Массивная ель рухнула на маршрутку в Кисловодске

В Кисловодске поваленная ураганным ветром высокая ель оборвала провода и рухнула на проезжавший мимо микроавтобус. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

ЧП произошло в первой половине дня 18 февраля около детского сада на улице Героев-Медиков. На кадрах видно, как росшее на обочине массивное дерево медленно накренилось, натянув провода, а затем упало на автобус, следовавший по маршруту №19.

По предварительным данным, никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал. Очевидцы утверждают, что уже через 10 минут на место прибыла аварийная бригада и ель быстро распили на части.

На Ставрополье второй день "орудует" ураганный ветер. В столице края повалено несколько десятков деревьев, причем одно из них рухнуло на женщину. По счастливой случайности, она не пострадала.